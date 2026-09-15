Partenariat stratégique : la Banque mondiale confirme son soutien financier aux priorités économiques du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce lundi 14 septembre 2026 à Washington par le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. Cette audience de haut niveau, qui s'est déroulée en présence d'une délégation ministérielle sénégalaise, s'inscrit dans le cadre de la mission de travail du chef de l'État aux États-Unis.



Au cours des échanges, le Groupe de la Banque mondiale a confirmé son soutien financier durable aux politiques publiques du Sénégal, en parfaite cohérence avec la trajectoire de transparence financière et de stabilisation macroéconomique engagée par le gouvernement. Le chef de l'État a placé la création d'emplois pour la jeunesse au cœur des priorités de cet accompagnement stratégique, aux côtés de la baisse du coût de l'énergie, du renforcement de la protection sociale, de l'appui à l'entrepreneuriat et du développement des corridors économiques territoriaux. De son côté, Ajay Banga a réaffirmé la pleine disponibilité de la Banque mondiale à consolider ce partenariat stratégique.