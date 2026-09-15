Énergie, eau et industrialisation : l'ONU dresse le bilan de ses actions au Sénégal dans son rapport 2025

Le Système des Nations Unies au Sénégal a procédé ce mardi 15 septembre 2026 au lancement officiel de son Rapport annuel des résultats 2025, au cours d'une rencontre ayant réuni près de 80 participants en présentiel et en ligne. L'événement a permis de présenter le bilan des actions menées conjointement avec le gouvernement sénégalais et les partenaires au développement, tout en examinant les leçons tirées pour accélérer l'atteinte des Objectifs de Développement Durable et appuyer la Vision Sénégal 2050.



Les présentations et les échanges ont mis en évidence les réalisations onusiennes dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau et à l'assainissement, la transition énergétique, l'industrialisation, l'innovation et l'aménagement de villes durables. Une table ronde de haut niveau réunissant le directeur de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé, des partenaires financiers et de la jeunesse, a insisté sur l'urgence de renforcer la coordination institutionnelle, la territorialisation des projets et la durabilité des interventions sur l'ensemble du territoire national.