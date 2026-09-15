Économie sociale et solidaire : Alioune Badara Dione fixe le passage à l'action pour l'année 2026

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, a présidé l'ouverture de la première session 2026 du Cadre de concertation de l'Économie sociale et solidaire (ESS). Cette rencontre réunit l'ensemble des acteurs sectoriels autour de l'examen et de la validation finale de deux documents majeurs : la Stratégie nationale de l'Économie sociale et solidaire et la Stratégie nationale de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE).



S'exprimant lors des travaux, le ministre a indiqué que le processus entre désormais dans une phase décisive de décision et d'arbitrage après les étapes de diagnostic et de concertation. Alioune Badara Dione a souligné la complémentarité des deux instruments en déclarant que « l'année 2026 doit ainsi constituer une année de passage de la construction stratégique à l'action ». L'objectif affiché par les autorités est de consolider un modèle de développement inclusif, axé sur la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, la valorisation des territoires et l'implication renforcée du secteur privé.