Fonds d'Appui et de Développement de la Presse : les acteurs des médias ont jusqu'au 30 septembre à 12h pour déposer leurs dossiers

Le Conseil de gestion du Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP) a annoncé la prorogation exceptionnelle du délai de dépôt des demandes de financement au titre de l'exercice 2026. Dans un communiqué officiel daté du mardi 15 septembre 2026, la Direction de la Communication du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions a précisé que la date limite, initialement fixée au 15 septembre 2026, est désormais reportée au mercredi 30 septembre 2026, à 12 heures, délai de rigueur.



Selon l'administrateur du fonds et directeur de la Communication, Harbou Dia, cette décision vise à accorder un délai supplémentaire aux acteurs des médias éligibles pour compléter leurs démarches et réunir l'ensemble des pièces administratives requises. L'autorité sanitaire et administrative a rappelé que les critères d'éligibilité restent inchangés et s'appliquent à tous les postulants, tout en confirmant la mise à disposition d'un dispositif d'assistance technique joignable au +221 77 645 87 10 pour accompagner les candidats.