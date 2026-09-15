Météo : des pluies attendues dans plusieurs localités de l’Ouest du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvieuses dans plusieurs localités de l’Ouest du Sénégal au cours des prochaines 24 heures.
Dans son bulletin météorologique valable du mardi 15 septembre à 12h00 au mercredi 16 septembre 2026 à 12h00, l’ANACIM indique que les pluies concerneront principalement la Casamance, Kaolack, Fatick, Mbour, Diourbel, Thiès, Louga, les îles du Saloum ainsi que Dakar.
Ailleurs, le temps devrait rester globalement stable, avec toutefois un ciel passagèrement nuageux à couvert par endroits, selon l’ANACIM.
Un temps plus stable mercredi matin
Selon les prévisions, la situation météorologique devrait rester stable durant la nuit et dans la matinée de mercredi sur la quasi-totalité du territoire national.
En raison de la forte couverture nuageuse, les températures devraient connaître une baisse dans les localités de l’Ouest, avec des maximales comprises entre 26°C et 31°C.
À l’Est du pays, en revanche, la chaleur humide persistera, avec des températures maximales journalières pouvant atteindre 38°C à 40°C.
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