Inondations à Dakar : le CRD et la coalition Jotna exigent du gouvernement une "prompte intervention"

Les Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, d’une part, et les Leaders de la Coalition JOTNA, d’autre part, se sont réunis par visioconférence le vendredi 20 août 2021. Entre autres questions inscrites à l’ordre du jour, les leaders ont particulièrement insisté sur les inondations à Keur Massar et dans la banlieue dakaroise, mais aussi dans plusieurs autres localités du pays, le suivi du processus électoral et la formation de coalitions politiques en direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022.



A propos des inondations, la Conférence des Leaders des deux organisations a exprimé sa vive émotion devant les difficultés inacceptables auxquelles les populations victimes ont été exposées par une gouvernance populiste d’incompétence et de médiocrité. La Conférence des Leaders exprime sa solidarité à toutes les victimes et exigent du gouvernement une prompte intervention pour les sortir des eaux et de rendre compte d’une part de l’arrêt de recherche de solutions structurelles aux problèmes d’inondations récurrentes par l’abandon du plan décennal de lutte contre les inondations, et d’autre part de l’inefficacité des milliards qui auraient pu être dépensés à ce titre.