Bamako : Diomaye et Goita ont évoqué «les voix et moyens pour lutter efficacement contre les terroristes»

Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a effectué ce mardi une visite de travail de 24h à Bamako. A cette occasion, avec son homologue malien, Assimi Goita, il dit avoir évoqué «les voix et moyens pour lutter efficacement contre les terroristes» qui endeuillent la région ouest-africaine.



«Naturellement, nous avons eu l'occasion d'aborder d'autres points au cours de nos échanges, tenant compte des questions de paix et de sécurité au niveau de la sous-région, mais notamment sur les voix et les moyens pour lutter efficacement contre les terroristes qui ne cessent de s'étendre et menacent toute la région», a dit le Président Diomaye Faye, face à la presse. Par ailleurs, il a affirmé avoir «redit la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve» qu’il traverse.



Président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), Diomaye dit aussi avoir évoqué le renforcement des relations de cette institution avec l’Alliance des Etats du Sahel (AES), dont le Mali fait partir. «Nous avons aussi discuté des perspectives de renforcement de la coopération pour relever ensemble les défis, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre des instances régionales où le Mali et le Sénégal sont membres», a déclaré Diomaye, se réjouissant d'une «parfaite convergence de points de vue sur les principales questions» abordées.



La question monétaire était aussi au menu des échanges, alors qu’une nouvelle monnaie dénommée ECO devrait remplacer le Franc CFA en 2027. «Nous avons convenu de travailler avec les homologues d'autres pays frères à la convocation dans les meilleurs délais d’un sommet au niveau des chefs d'État pour redynamiser la coopération monétaire et économique», a conclu Diomaye Faye.