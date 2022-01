Inondations à Madagascar: la RN2, axe fondamental du pays, coupée

La ville côtière, capitale économique du pays de par son port, est ainsi coupée du reste du pays et c’est tout le ravitaillement de l’île qui est aujourd’hui à l’arrêt. Une situation délicate qui s’ajoute à une situation tout aussi préoccupante, celle du nombre de sinistrés qui ne cesse de croître. Plus de 62 000 personnes sont sinistrées. 37 000 d’entre elles ont trouvé refuge dans les hébergements d’urgence de la capitale.



Depuis trois jours, le cordon stratégique de l’île est complètement paralysé. À trois endroits, la RN2 a été endommagée. C’est au PK 108, à l’entrée de Moramanga, que les dégâts sont les plus importants : un trou béant, d’une vingtaine de mètres de longueur, empêche toute circulation, raconte Manantsoa Razafindralambo, directeur d’appui aux urgences, au ministère des Travaux Publics.



« C’est l’axe qui relie la capitale au grand port de Toamasina. Toutes les marchandises, le carburant, le fioul pour alimenter les centrales qui viennent de l'étranger passent par cette route. Dans l’autre sens, tout ce qui va à l’extérieur transite aussi par cette route », précise-t-il.







Sur place, la décision a été prise de construire un pont Bailey, un ouvrage métallique préfabriqué, conçu initialement pour les usages militaires.



« Nous allons monter un pont modulaire de 24 mètres sur la partie coupée. Nous allons commencer l’installation, dès mardi matin et nous allons le monter en 48 heures. Le pont va être complètement fonctionnel, au plus tard jeudi. Il pourra supporter toutes sortes de véhicules, poids lourds compris », ajoute Manantsoa Razafindralambo.



Un pont provisoire en construction

Une trentaine d’hommes est à pied d’œuvre depuis, ce lundi 21 janvier, pour construire ce pont provisoire. Le ministère des travaux publics disposait déjà d’une partie des éléments du pont dans son stock. Les tabliers, eux, « vont être prélevés sur un autre ouvrage de la RN44, qui n’était plus fonctionnel » indique le ministère.



Cet incident révèle, une fois de plus, combien le réseau routier, pourtant essentiel au pays, a été laissé à l’abandon par les régimes successifs.



« L’état de dégradation est surtout provoqué par le manque d’entretien, mais cette année, le ministère va programmer un entretien régulier pour éviter de telles dégradations durant les intempéries. C’est prévu pour cette année », ajoute le ministère.



L’ouvrage devrait être remplacé d'ici à quelques mois par un pont définitif. En attendant, les poids lourds s’accumulent de part et d’autre de la route effondrée.



Côté Tana, les observateurs contactés parlent d’une file de camions atteignant les 5 km. Une fois la connexion rétablie, les conducteurs devront néanmoins faire encore preuve de patience : le pont « de secours » ne comporte qu’une voie simple. La circulation se fera donc en alternance.



Dans le reste de l’île, des pluies abondantes sont encore attendues jusqu’à mercredi pour le centre du pays, et fin de semaine pour le Nord.



35 morts, pour la plupart à Antananarivo

Dans la capitale, la situation reste préoccupante, explique le général Elack, chef du bureau national de gestion des risques et catastrophes : « C’est grave au niveau des digues. Il y a des menaces de ruptures de digues. Et il risque d’y avoir des inondations encore plus importantes qu’actuellement. »



Les populations riveraines des trois rivières autour d’Antananarivo, toujours placée en vigilance rouge, ont été invitées à quitter leurs habitations. Les pluies diluviennes et ses conséquences ont déjà fait 35 morts, pour la plupart dans la capitale.



Les écoles de 33 communes ou localités dont Antananarivo restent fermées jusqu’à lundi prochain.