Inondations à Touba : le sous -préfet de Ndame parle d'une situation "compliquée"

La situation reste très compliquée à Touba. Les inondations intervenues ce mardi dans la ville sainte est plus que préoccupante. L’Etat du Sénégal, par la voie du ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, a un œil particulier sur l’évolution des évènements dans la cité religieuse. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye et le directeur de l’Onas sont en partance à Touba, d’après des sources ministérielles.

Selon le sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma interrogé par l’APS, la situation est plus que compliquée. « Le tour effectué dans la commune avec le maire nous a permis de constater que la situation est trop compliquée, notamment autour de la grande mosquée de Touba et au niveau des maisons des fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké », a reconnu l’administrateur civil.

Dans la ville de Touba, aucune partie n’est épargnée par les eaux. D’après toujours, monsieur Kharma, toutes les dispositions sont prises pour évacuer les eaux.