Inondations à Touba : un mort et d'importants dégâts matériels enregistrés

De fortes inondations ont frappé la ville de Touba ce mardi matin, causant d'importants dégâts dans la cité religieuse. Selon les informations de la RFM, un bâtiment s'est effondré à cause des intempéries, entraînant la mort d'une personne et faisant un blessé.



Parmi les dégâts, un incendie s'est également déclaré dans une quincaillerie au marché Ocass, ainsi que dans un centre commercial. Les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour maîtriser les flammes.



Plusieurs quartiers, notamment Keur Niang, Ndamatou, Darou Khoudoss et Nguiranéne, sont submergés par les eaux. De nombreuses familles se retrouvent contraintes de vivre au milieu des inondations.