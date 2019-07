Inondations après les pluies à Dakar: Lansana Gagny Sakho accuse le comportement de certains Sénégalais

Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Lansana Gagny Sakho, a dénoncé le comportement de certains Sénégalais en ce qui concerne l’évacuation des eaux de pluies dans la capitale sénégalaise, où il a fortement plu dans la nuit de mercredi à jeudi.



« Chaque pluie il y aura des flaques d’eaux, c’est une question de bon sens. L’Onas peut garantir que l’assainissement sera correct, mais le problème est plutôt lié à des comportements. Je pense qu’il faudrait que nous changions de comportements », a appelé le Dg sur la Rfm.



Il dit faire allusion aux vols des plaques et aux bassins que les gens transforment dépotoirs d’ordures. Toutefois, M. Sakho promet qu’ils vont travailler pour essayer de régler les problèmes, précisant que l’Etat a fait des investissements très importants et pour qu’on n’ait pas de problème d’assainissement.



Le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), a fait savoir que des équipes sont dans quelques zones pour évacuer des eaux de pluies et que plusieurs acteurs dont l’Agéroute travaillent dans le programme lutte contre les inondations.



Des pluies diluviennes se sont abattues dans beaucoup d'endroits du Sénégal dans la nuit de mercredi à jeudi. Et la capitale Dakar n’est pas en reste. Ce qui a engendré des embouteillages dans toute la ville à cause des eaux stagnantes.