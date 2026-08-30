Inondations au Sénégal : Mamadou Kassé défend les investissements sous-terrains et pointe du doigt les fautes d'aménagement

La récurrence des inondations au Sénégal dépasse la seule gestion de l’hivernage et relève d'un problème structurel. L'affirmation émane de Mamadou Kassé, ancien conseiller technique du président Macky Sall chargé de l’aménagement, de l’habitat et de l’urbanisme, lors d'une prise de parole sur les politiques publiques.



L'ancien responsable indique avoir été « au cœur de la stratégie et de l’action » engagées dès 2012. Il rappelle qu'après le déclenchement du plan Orsec cette année-là, le gouvernement avait lancé le Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022). L'objectif fixé par l'ancien chef de l'État était clair : « Il ne faut plus qu’on se mette à gérer des questions durables en administrant des solutions urgentes ». Mamadou Kassé précise que près de 100 milliards de francs CFA devaient être mobilisés pour la première phase d'urgence.



Défendant le bilan de cette politique, l'ancien directeur général de la SICAP et de la SN HLM cite les travaux réalisés autour du CICES, sur la RN1 à Cambérène, à la Cité Soleil de Dalifort, à Yeumbeul-Nord et à Touba. Il explique la faible perception de ces réalisations par le fait que les infrastructures sont souterraines, soulignant qu'« enterrer un milliard pose souvent un problème ».



Au-delà des ouvrages, Mamadou Kassé identifie « le malhabité ou la malurbanisation » comme « l’une des grandes causes » du phénomène. Il rappelle l'occupation de zones inondables durant les années de sécheresse et met en avant la création des 2 000 logements de Tawfekh Yaakar pour reloger les sinistrés. Il regrette toutefois que la SICAP et la SN HLM n’aient pas toujours eu les moyens d’agir pleinement.



Pour l'ancien conseiller, la résolution du problème passe par une planification urbaine globale et non par de simples pompages d'urgence. Il regrette que « l’urbanisme est tout de même le parent pauvre de nos grandes politiques publiques » et s'interroge : « Est-ce qu’on pense toujours notre urbanisme ? Est-ce qu’on a encore une stratégie dans notre manière d’habiter en milieu urbain ? ».