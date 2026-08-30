Déclaration de politique générale du Premier ministre : le groupe Pastef exige le respect strict des procédures parlementaires

L'organisation de la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Mouhamadou Al Aminou Lô ne peut pas se tenir automatiquement le 1er septembre sans l'aval des instances de l'Assemblée nationale. L'avertissement provient du député de Pastef les Patriotes, Amadou Ba, intervenant sur les ondes de Radio Sénégal dans l'émission En Vérité.



Le parlementaire précise que l'ouverture de la session extraordinaire le 1er septembre ne fixe pas de fait le passage du chef du gouvernement devant les députés. Il indique que « c'est le règlement intérieur qui détermine » les conditions et la date de l'exercice, lesquelles doivent être préalablement examinées par la Conférence des présidents.



Rejetant toute idée de blocage, Amadou Ba assure que la démarche de son parti relève du respect des textes. « Les députés de Pastef sont très responsables, nous voulons l’écouter », affirme-t-il, écartant toute volonté de « saboter » la présentation, malgré un contexte marqué par une majorité parlementaire non alignée avec l'exécutif.



Au-delà des aspects réglementaires, le député réclame un débat orienté vers les urgences économiques du pays, notamment concernant les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). Il insiste sur la nécessité d'examiner les recommandations de l'institution financière sur la libéralisation, les privatisations et la réduction des subventions, appelant à dépasser les postures politiciennes pour se concentrer sur les orientations stratégiques du gouvernement.