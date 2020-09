Inondations au grand marché de Thiaroye : les commerçants en rogne contre leur maire

Les commerçants établis au grand marché de légumes de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, ont arboré des brassards rouges et barré la route ce lundi matin. Leurs activités à l’arrêt, ils ont dénoncé la situation actuelle du marché qui patauge dans les eaux suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur l’étendue du territoire sénégalais.



Très en verve contre le maire qu’ils accusent d’avoir bloqué le projet qu’ils ont eu avec l’Apix et l’Onas concernant l’assainissement du marché, les commerçants exigent plus de respect et de considération.



Face à la presse ce matin, ils annoncent la reprise de leurs activités dès demain, mardi et décident de ne plus payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre.