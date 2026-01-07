Ligue 1 (10e journée) : l’US Gorée et l’AJEL de Rufisque renouent avec la victoire, GFC stoppé par HLM de Dakar

L’US Gorée et l’AJEL de Rufisque ont retrouvé le chemin de la victoire ce mercredi 7 janvier 2026, à l’occasion de la 10ᵉ journée de la Ligue 1 sénégalaise. Les Insulaires se sont imposés largement à domicile face à l’AS Cambérène (3-0), tandis que l’AJEL est allée s’imposer sur la pelouse du Stade de Mbour (0-2).



Après quatre rencontres sans succès, l’US Gorée (19 pts, +9) s’est relancée devant son public contre Cambérène, premier relégable (15ᵉ, 7 pts, -10). Ce succès permet au leader de conserver la tête du classement et de compter un point d’avance sur son dauphin, l’AJEL de Rufisque (18 pts).



Le Casa Sports, resté sur trois nuls et une défaite, renoue avec le succès sur sa pelouse (3-2) face à la Linguère (14e, 7 pts-4). Les Ziguinchorois occupent la troisième place avec 17 pts.



L’AS Pikine poursuit également sa bonne dynamique. Les Pikinois ont dominé la Sonacos (2-0) et s’installent au pied du podium avec 15 points (+5).



À Guédiawaye, le GFC (16ᵉ, 6 pts) a vu sa série de victoires stoppée par HLM de Dakar, vainqueur dans les dernières minutes (0-1). Ce succès permet aux Hlmois de décrocher leur première victoire de la saison et de grimper à la 10ᵉ place.



Les rencontres Teungueth FC – US Ouakam et Wally Daan – Dakar SC se sont, quant à elles, soldées par des matchs nuls et vierges.



La 10ᵉ journée de Ligue 1 s’achèvera ce jeudi avec l’affiche entre le Jaraaf et Génération Foot au stade Djagaly Bagayoko. Le club de la Médina (6ᵉ, 15 pts) vise une cinquième victoire consécutive, tandis que Génération Foot (12ᵉ, 9 pts) tentera d’enchaîner un deuxième succès de rang à l’extérieur.