Bulletin mensuel des statistiques de la BCEAO : Entre stabilité monétaire et reprise des échanges, ce que disent les chiffres

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’Institut d’émission commun aux huit 8 Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a publié son Bulletin mensuel des statistiques.



Au plan régional, la BCEAO a gardé le statu quo pour sa politique monétaire. En effet, le taux minimum de soumission aux appels d’offres d’injection de liquidité et celui du guichet de prêt marginal sont respectivement fixés comme suit : 3,25 % : C'est le taux minimum de soumission aux appels d’offres d’injection de liquidité. C’est, en quelque sorte, le tarif de base auquel les banques s'approvisionnent auprès de la Banque Centrale. Et 5,25 % : C'est le taux du guichet de prêt marginal, utilisé par les banques pour leurs besoins de financement plus urgents et de courte durée. Concrètement, la BCEAO a maintenu ses deux taux directeurs, qui servent de boussole au secteur bancaire, aux niveaux fixés depuis le 16 juin 2025.



Dynamisme et détente des taux sur le marché monétaire



Le marché financier régional a connu une activité intense en novembre 2025, marquée par une injection massive de liquidités et une meilleure fluidité des échanges entre les banques. Les banques ont augmenté leurs ressources pour soutenir l'économie. Le montant global des financements a progressé de 1,0%, grimpant de 8 094,2 milliards (octobre) à 8 171,4 milliards de FCFA (novembre). Toutefois, le coût de cet argent est devenu plus cher, avec un taux moyen des adjudications passant de 4,5428% à 4,7593%. La solidarité entre établissements financiers s'est accélérée avec une hausse de 7,8% du volume des échanges.



Le flux hebdomadaire moyen est ainsi passé de 920,0 milliards à 991,7 milliards de FCFA. Fait marquant, malgré la hausse globale, le coût des prêts à court terme (une semaine) entre les banques a lourdement chuté, s'établissant à 3,90% contre 4,81% le mois précédent.



Les prix amorcent une lente remontée



En novembre 2025, le coût de la vie est resté globalement plus bas que l'année dernière, mais la chute des prix commence à freiner. Le taux d’Inflation ressort à -0,5 % en glissement annuel. Bien que les prix restent inférieurs à ceux de 2024, on observe une remontée de 0,6 point de pourcentage (pdp) par rapport au mois d'octobre (-1,1 %). En excluant les produits volatils (énergie et produits frais), l'inflation réelle s'établit à 0,2 %. Cela représente une progression de 0,2 pdp par rapport à octobre.

