Inondations dans la banlieue dakaroise : plus de 800 maisons seront réhabilitées

Plus de 800 maisons inondées dans la banlieue dakaroise vont être réhabilitées ce, grâce à un projet de la Fédération sénégalaise des habitants (Fsh) en collaboration avec partenaires et des collaborateurs africains de 6 pays.



«On travaille sur les inondations. On a déjà réfectionné des maisons grâce à l’Ong d’appuie Bassen, on a réfectionné des maisons inondées au niveau de Djida Thiaroye Kaw mais ces temps-ci on élargie et on va vers les Wakhinane Nimzat, Médina Gounas, Guinaw rail et environs», a informé la Chargée de la communication dudit projet.



Fatima Bousso de préciser que les fonds utilisés dans ce projet sont donnés aux familles sous forme de prêt mais sans intérêts, qu'elles vont rembourser après.