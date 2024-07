Inondations : l’ONAS invite les populations à suivre le « temps de latence » avant la Publication d’images du genre

Suite à la pluie d’hier dimanche 7 juillet des images montrant certaines localités de Dakar et des régions sous les eaux circulent sur le net, incitants ainsi des critiques sur la gestion des nouvelles autorités en particulier du ministre de l’assainissement. Face à cette désinformation, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), a publié une invite à l’encontre des populations.



Dans la note, l’ONAS invite les populations à comprendre le « temps de latence » pour l’évacuation des eaux pluviales avant de publier des images de zones inondées. Selon l’office, « il arrive parfois que des photos d’inondations circulent alors qu’il pleut encore. Quelques instants plus tard, l’eau est évacuée. Cela s’explique par le temps de latence ».



« Le temps de latence », explique l’ONAS, est » la durée minimale nécessaire pour que les ouvrages d’assainissement refoulent les eaux pluviales vers des exutoires. Cette durée dépend de plusieurs facteurs :

1. L’intensité de la pluie : plus la pluie est intense, plus le réseau est sollicité.

2. La durée de la pluie : une pluie intense prolongée nécessite plus de temps pour l’évacuation des eaux.

3. La configuration du réseau d’assainissement : les dimensions des ouvrages et la capacité de refoulement influencent la rapidité d’évacuation.

4. La présence des gravats ou l’ensablement des installations… ».



L’ONAS invite ainsi les populations à faire preuve de patience. « Elles (les populations) doivent aussi comprendre qu’après la pluie, dans les quartiers où il existe un système d’assainissement, il faut un temps pour que l’eau soit évacuée », a indiqué l’office.



« Nous vous invitons à prendre les paramètres précités avant de partager certaines images présentant une situation catastrophique », conclu la note.