Inondations : la ville de Mbacké également sous les eaux

La ville de Mbacké non plus n'est pas épargnée par les inondations. Ce mardi, c'est toute l'agglomération Touba-Mbacké qui s'est réveillée sous les eaux. selon, l'adjoint au maire de Mbacké, Morane Guèye, c'est un réel problème en ce moment à Mbacké. "Depuis ce matin, nous vivons une situation catastrophique. Parce que la pluie est tombée à un moment où on ne s'y attendait pas. Il a plu jusqu'à midi et 144 mms sont tombés sur Mbacké. C'est un problème réel, surtout aux alentours du marché, dans les quartiers périphériques comme Gawane, Darou Salam, Palène, Mbacké Dimb. Tout est inondé" a déclaré monsieur Guèye qui intervenait à travers les ondes de la RFM.



La situation reste catastrophique dans la ville de Mbacké. Si l'on se fie, toujours, aux dires de Morane Guèye les populations sont dans un état pitoyable. Dans ce cadre, il a lancé un appel à l'endroit de toutes les autorités pour venir en aide ses populations désemparées.



Décrivant la situation actuelle, Morane Guèye de poursuivre : "nous avons un problème d'assainissement certes mais le problème de Mbacké, il faut le dire, c'est l'agglomération Touba-Mbacké. Je pense qu'il y a lieu de passer à Mbacké".