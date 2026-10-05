Inondations meurtrières: Al Aminou Lô demande d’évaluer un report de la rentrée scolaire à Dakar

Le Premier ministre, Al Aminou Lô, a demandé ce lundi au ministre de l’Éducation nationale d’évaluer la situation dans les zones touchées par les fortes pluies du week-end, avant la rentrée scolaire. Face aux inondations et aux dégâts enregistrés dans plusieurs localités, il souhaite qu’une mesure de report puisse être proposée à Dakar si les conditions ne permettent pas une reprise normale des cours.



« J’ai demandé au ministre de l’Éducation nationale d’évaluer la situation et de ne pas hésiter à proposer au chef de l’État un décalage du côté de Dakar si davantage les eaux risquent de ne pas quitter les zones », a-t-il déclaré. Le gouvernement entend ainsi tenir compte de l’évolution de la situation dans les établissements et les quartiers affectés par les eaux.



Le Premier ministre a également annoncé des mesures d’urgence en faveur des populations touchées par les intempéries. Il a donné des instructions au ministère de la Famille et des Solidarités et de l’Action sociale afin que les personnes en difficulté puissent bénéficier rapidement d’un appui.



« L’appui Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile) sera déclenché. J’ai donné les instructions nécessaires au ministère de la Famille et de la Solidarité et de l’Action sociale pour que les populations en besoin puissent être secourues immédiatement dès aujourd’hui au travers de la distribution d’eau et de nourriture », a-t-il déclaré.



Depuis le vendredi 03 octobre, date du début des inondations sur le territoire national, au moins cinq personnes ont perdu la vie, dont une femme et son enfant.