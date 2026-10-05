Pluies exceptionnelles sur la capitale : Le gouvernement sous la pluie pour évaluer les dégâts

Face à la détresse des habitants de Dakar frappés par de violentes inondations dans la nuit du samedi au dimanche 5 octobre 2026, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu sur le terrain sous la pluie pour constater les dégâts et vérifier le bon fonctionnement des infrastructures d'évacuation.



La capitale sénégalaise a enregistré d'importants cumuls pluviométriques selon l'ANACIM, atteignant 97 mm à Guédiawaye, 72 mm entre Keur Massar et Mbao, et 66 mm à Yoff. Face à ce déluge, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a déclaré : « Nous avons fait le tour de plusieurs sites de Dakar sous la pluie pour vérifier un peu le dispositif sur le terrain, évaluer la situation qui est quand même assez difficile ».



Accompagné de ses équipes techniques, le membre du gouvernement a sillonné divers points critiques de la ville, notamment le dispensaire Philippe Maguilène Senghor, le Front de Terre, Castors et la Zone de Captage. Il a expliqué le phénomène de stagnation en précisant : « Partout évidemment, comme je l'ai dit, lorsqu'il tombe une pluie aussi importante presque toute la journée, les réseaux sont complètement saturés, l'eau stagne, en tout cas le temps de latence augmente au niveau des voies avant l'évacuation par ces réseaux qui malheureusement sont saturés ».



Devant l'ampleur des débordements dans les habitations, l'autorité étatique a tenu à réaffirmer le soutien des pouvoirs publics auprès des ménages affectés. En conclusion de sa tournée, Cheikh Tidiane Dièye a affirmé au micro d'iRadio : « Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer notre solidarité à l'endroit de nos compatriotes, beaucoup ont vu leur maison envahie par les eaux. Nous leur disons que nous sommes à leurs côtés ». Il a rappelé la mise en place de numéros verts pour activer l'assistance des services de pompage d'urgence sur le terrain.