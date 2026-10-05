"Tout était prémédité": un ancien coach portugais assure que Cristiano Ronaldo est "tombé dans le piège" de Jorge Jesus

Le départ surprise de Cristiano Ronaldo du rassemblement de sa sélection continue de faire couler beaucoup d'encre au Portugal. Les théories autour de son clash avec Jorge Jesus pleuvent. Parmi elles, celle avancée par Manuel José pourrait faire parler.



Jorge Jesus savait très bien ce qu'il faisait. Et ce qu'il allait provoquer. C'est la théorie audacieuse avancée par Manuel José, ancien entraîneur portugais, au sujet du psychodrame qui a mené au départ mercredi dernier de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal.



Le quintuple Ballon d'or a claqué la porte de la Seleção trois jours après être resté sur le banc contre la Norvège (malgré un échauffement de plus de 20 minutes) et quelques instants après une conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus durant laquelle le technicien a assumé son choix et annoncé que la légende ne serait pas non plus titulaire le lendemain contre le Danemark.



La colère de CR7 anticipée?



Selon Manuel José, ex-coach de Benfica ou d'Al Ahly de 80 ans, CR7 a réagi exactement comme Jorge Jesus l'a voulu. "Jesus a été contraint de convoquer Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal", a-t-il expliqué à Winwin, selon des propos relayés par A Bola. "Mais, constatant sa mauvaise performance, il a décidé de l'envoyer s'échauffer."



Et de développer: "Au bout de 20 minutes, il lui a demandé de s'asseoir, car il savait parfaitement quelle serait sa réaction. Ronaldo est tombé dans le piège, et tout était prémédité. C'est mon point de vue."