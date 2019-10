Insécurité : Des enseignants menacés par des djihadistes dans une autre école

Après les régions de Koulikoro et Mopti, les djihadistes se sont signalés dans une école à Gaina (Gao) en menaçant les enseignants.



La situation sécuritaire du Mali n’évolue pas dans la bonne direction, des personnes se retrouvent, chaque jour, privées de leurs droits les plus élémentaires en particulier les enfants. En effet, après avoir commis toutes sortes de crimes abominables, les djihadistes ont décidé de faire des écoles leur nouveau terrain de chasse. Ainsi, après avoir fermé l’école de Toukoroba du CAP de Banamba et enlevé et séquestré les enseignants de celle de Korienzé du CAP de Douentza, les individus du plumage se sont rendus dans une école villageoise dans la région de Gao.



L’école a reçu la visite discourtoise de deux motards armés le 28 octobre dernier. Ils auraient demandé aux enseignants de l’école d’arrêter l’enseignement de la langue française aux enfants. Avant de partir, ils ont promis de revenir pour vérifier.



La question que l’on se pose aujourd’hui est : que vont devenir, dans 5-10 ans, tous ces enfants qui seront privés d’éducation ?