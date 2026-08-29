Gamou 2026 : 26 trains mobilisés par les Grands Trains du Sénégal, un bilan jugé satisfaisant

Les Grands Trains du Sénégal (GTS) tirent un bilan satisfaisant du dispositif ferroviaire mis en place à l’occasion du Gamou. Au total, 26 trains ont assuré la navette entre Diamniadio, Pout, Thiès et Tivaouane, permettant d’assurer le transport des fidèles durant les opérations aller et retour.



Selon le directeur général des GTS, Moctar Ba, les opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il souligne notamment la réussite de la digitalisation du billetage, même si près de 2 % des voyageurs ont dû bénéficier d’une assistance pour effectuer leur achat de billet manuellement au niveau des gares.



Dans le détail, 11 trains ont été mobilisés au départ de Diamniadio, 3 au départ de Pout et 12 au départ de Thiès pour l’opération aller. Le dispositif a également été reconduit pour assurer le retour des pèlerins.



« C’est une entière satisfaction globale », a déclaré Moctar Ba, interrogé par Awa Macalou, saluant le déroulement des opérations et l’organisation mise en place pour accompagner les nombreux voyageurs durant le Gamou.



Les GTS déjà tournés vers les JOJ Dakar 2026



Au-delà du Gamou, les Grands Trains du Sénégal se projettent déjà vers les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La société ferroviaire annonce son intégration au plan de transport prévu pour cet événement international.



« GTS s’est engagée dans un plan de transport en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal va abriter », a indiqué Moctar Ba au micro d'iRadio.



Sur instruction des autorités, notamment du chef de l’État et du ministre des Infrastructures terrestres et aériennes, les GTS travaillent à la mise en place d’un dispositif destiné notamment au transport des supporters depuis Thiès.



L’objectif affiché est de faire des JOJ un événement accessible à l’ensemble de la jeunesse sénégalaise. « Nous voulons que ces Jeux olympiques soient des Jeux de toute la jeunesse du Sénégal », a insisté le directeur général des GTS.