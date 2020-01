Insécurité à Touba et Mbacké: une opération « Sam Sunu Karangué » lancée, 219 personnes déjà interpellées

Une opération « Sam Sunu Karangué » a été lancée lundi dans la ville sainte de Touba et la commune de Mbacké, dans l’est du Sénégal, suite aux braquages répétés de plusieurs boutiques et maisons situées dans cette zone. En seulement quarante huit (48) heures après son lancement, 219 personnes ont été interpellées.



Face à la presse, ce mercredi à Touba, le Commissaire Bassirou Sarr a fait le bilan a mi-parcours de l’opération et a annoncé l’arrestation de 219 individus pour divers délits.



« 219 personnes ont été interpellées: 162 pour vérification d’identité, 5 pour détention et usage de chanvre indien, 23 pour ivresse publique manifeste, 8 pour vagabondage, 4 pour usage de produits cellulosique, 4 pour conduite sans PC, 1 pour vol, 8 pour jeu de hasard sur la voie publique, 6 pour nécessité d’enquête. 419 pièces ont été saisies, 59 des véhicules ont été mis en fourrières ainsi que 16 motos », a-t-il fait savoir.



Il poursuit : « Au titre des moyens engagés, 186 agents ont été engagés, il faut noter les éléments de la Direction de la police judiciaire (Dpj) et le Groupement mobile d’intervention (Gmi). Moyens roulant : 11 véhicules, dispositif mis en place : 8 patrouilles dont une patrouille permanente au marché Ocass, 2 patrouilles à Mbacké et 6 patrouilles à Touba, 16 Checkpoints ont été érigés dans les villes pour un maillage complet ».



Selon le commissaire Sarr, les opérations se sont déroulées sans incidents.