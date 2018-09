Insécurité alimentaire: près de 120.000 enfants dans une situation d'urgence

Près de 120.000 enfants et plus de 25.000 femmes sont touchés par la crise nutritionnelle et alimentaire au Sénégal, selon le direction de la santé de la mère et de l'enfant, qui a ajouté que le taux de décès maternelle est de 315 pour 100.000 naissances vivantes.



Des acteurs de la santé et certains élus locaux ont échangé ce vendredi à Mbour sur la question lors d'un atelier de communication et de plaidoyer pour prendre des dispositions en vue de faire face à cela.



"Concernant la malnutrition globale, nous avons des taux très satisfaisants. Pour la malnutrition aigu nous avons un nombre assez élevé qui nécessite une prise en charge", a dit Dr Omar Sarr, chef de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Il a reconnu que le Sénégal a fait un grand pas.



Venue prendre part à la rencontre, une députée originaire de Sedhiou a déploré l'absence d'ambulance, de plateau technique, entres autres, dans tout un département.