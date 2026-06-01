Tivaouane/ Lam-Lam Gare : trois morts et neuf blessés graves après une collision entre un véhicule et un bus

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi matin à hauteur de Lam-Lam Gare, dans le département de Tivaouane (est), impliquant un véhicule et un bus. La collision, survenue au niveau d’un virage, a fait trois morts sur le coup et neuf blessés graves.
Selon le témoignage d’un chauffeur interrogé par la RFM et ayant assisté au drame, un véhicule de transport de type « Yass » aurait tenté d’éviter une moto Jakarta roulant à vive allure avant de se retrouver face à un bus venant en sens inverse.
Les blessés ont été évacués vers l’hôpital de Tivaouane pour y recevoir des soins. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident meurtrier.
Selon le témoignage d’un chauffeur interrogé par la RFM et ayant assisté au drame, un véhicule de transport de type « Yass » aurait tenté d’éviter une moto Jakarta roulant à vive allure avant de se retrouver face à un bus venant en sens inverse.
Les blessés ont été évacués vers l’hôpital de Tivaouane pour y recevoir des soins. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident meurtrier.
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