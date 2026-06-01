Présidence de la Commission de la Cédéao : Aminata Touré explique le choix du général Birame Diop

Le Sénégal a été désigné pour occuper la présidence de la Commission de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour la période 2026-2030. A cet effet, l'actuel ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a été proposé à l’Institution par le Président Diomaye Faye. Dernière étape du processus : ce choix devrait être entériné en juillet 2026, lors d’un sommet des Chefs d’Etat de la Cédéao.



Cependant, face aux critiques suscitées par cette décision, Aminata Touré, Haut représentant de Diomaye Faye, a tenu à apporter des explications, au cours du journal de la RFM de ce midi. «Je connais le général Birame Diop. Nous avons été promotionnaires de lycée en 6e, mais surtout j'ai suivi également par la suite son parcours. Il a le privilège de réunir différentes expertises. C'est un expert de la sécurité. Il connaît bien toutes ces questions, puisqu'il a fait toute sa carrière militaire au Sénégal», a dit Aminata Touré.



Selon l’ancienne Première ministre, Diomaye Faye a fait «un excellent choix» en prenant en compte le fait que «le premier défi de notre sous-région, de la Cédéao notamment, c'est la question sécuritaire avec les situations qu'on connaît dans différents pays», avec l’influence des terroristes dans le Sahel.



Aminata Touré a enfin rappelé que le général Diop est «un diplomate de haut niveau», doté d’une «ouverture d’esprit», et qu'il a déjà été le conseiller du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres.