DIRECT TRIBUNAL PIKINE-GUEDIAWAYE : VERDICT PROCÈS AMA BALDÉ...

Le lutteur Ama Baldé est présenté, ce lundi 1er juin, devant le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Il est assisté par son avocat Me Clédor Ciré Ly. S’il ne bénéficie pas d’un retour de parquet, le lutteur sera fixé sur son sort aujourd’hui. PressAfrikTv vous invite à suivre, en direct, les coulisses de ce procès.

Fatime Gueye

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