L’arrêté officiel portant dégel partiel des licences de pêche démersale côtière

L’arrêté ministériel portant sur le secteur de la pêche au Sénégal est désormais public. Le document officiel n°30.04.2026*009965, émanant du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, acte formellement le « dégel partiel des licences de pêche démersale côtière ».







Le texte de l’arrêté s'appuie sur un important corpus juridique pour motiver cette dérogation exceptionnelle, rompant avec le gel strict de ces autorisations qui était en vigueur depuis le 8 août 2006 (arrêté n° 005166). Parmi les principaux visas réglementaires invoqués par le ministre figurent la Constitution, la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime, ainsi que les décrets de nomination du Premier ministre et de fixation de la composition du Gouvernement (décrets de septembre 2025).







Le document précise également s'appuyer sur la note technique du Directeur des Pêches maritimes. C’est cette base réglementaire qui a permis d'entériner l'accès, à titre dérogatoire, de cinq navires industriels à des ressources démersales pourtant jugées critiques par les organisations professionnelles et scientifiques du secteur.

