Insécurité routière: la Gendarmerie encaisse 25 millions FCFA par semaine dans les contraventions

Le président de l’Association nationale des personnes accidentées avec un handicap, Colonel Papa Diouf révèle que la somme de 25 millions FCFA est encaissée chaque semaine par la gendarmerie dans les contraventions routières pour le compte du trésor public, afin de lutter contre l’indiscipline sur les routes. Il s’exprimait lors d’une rencontre avec le Haut commandant de la gendarmerie nationale, Jean Baptiste Tine, rapporte L’AS quotidien.



Parlant des grands axes de la gendarmerie pour lutter contre l’insécurité routière, le haut commandant, Jean Baptiste Tine a annoncé la création d’un centre de formation de la sécurité routière. « Il est destiné à former des spécialistes et à professionnaliser la gestion de la sécurité routière ».



Dans sa feuille de route, il entend endiguer les accidents avec un plan dénommé « réagir, réduire et intervenir sur les routes » et qui est destiné à équiper les brigades en matériels spécifiques.



Par ailleurs, Jean Baptiste a tenu à préciser que la lutte contre l’insécurité routière va au-delà de leurs responsabilités. « C’est une des raisons d’être à la Gendarmerie, dit-il, ajoutant que le corps va apporter les réponses les plus appropriées à ce fléau.