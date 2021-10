Insolite : un joueur convoqué par la France et l'Algérie pour le même match

Yannis Lagha se retrouve dans une situation particulièrement cocasse avant la double confrontation amicale entre l'équipe de France des moins de 18 ans et l'Algérie U18 les 9 et 12 octobre à Clairefontaine. Le jeune milieu de l'OL, né en 2004, a en effet été appelé par les deux sélectionneurs.



Convoqué par Lionel Rouxel chez les Bleuets, Lagha l'a également été par le staff des jeunes Fennecs, « qui n'a retenu que des éléments évoluant en Europe pour ces deux amicaux, compte tenu du Covid-19 et des contraintes sanitaires pour les voyages » explique RMC Sport vendredi.



Lagha va donc devoir faire un choix. Il a déjà été international U17 avec l'Algérie en début d'année.