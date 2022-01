Insolite: un nouveau-né retrouvé dans la poubelle des toilettes de l'avion d'Air Mauritius

Le personnel de l'aéroport de Maurice a trouvé un nouveau-né, un petit garçon, abandonné dans la poubelle des toilettes d'un avion.



Une femme de 20 ans originaire de Madagascar, soupçonnée d'avoir accouché sur le vol, a été arrêtée.



L'avion d'Air Mauritius, en provenance de Madagascar, a atterri à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam le 1er janvier.



Les agents de l'aéroport ont fait cette découverte lorsqu'ils ont contrôlé l'avion pour un contrôle douanier de routine.



Ils ont remarqué qu'il y avait du papier toilette taché de sang et ont transporté d'urgence le bébé dans un hôpital public pour le soigner.



La police de l'aéroport a également interrogé les passagers.



La femme soupçonnée d'être la mère de l'enfant, qui avait d'abord nié que le garçon était le sien, a été soumise à un examen médical qui a confirmé qu'elle venait d'accoucher.



Elle a été placée sous surveillance policière à l'hôpital. Elle et le bébé se porteraient bien.



La femme malgache, qui est arrivée à Maurice avec un permis de travail de deux ans, sera interrogée après sa sortie de l'hôpital et accusée d'avoir abandonné un nouveau-né.