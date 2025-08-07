Lutte : Eumeu Sène traîne Niang Xaragne Lo devant la cybercriminalité

Le lutteur Eumeu Sène a déposé une plainte pour diffamation contre le célèbre snapchater Niang Xaragne Lo, en réaction à des propos jugés offensants que ce dernier aurait tenus avant son combat face à Franc.
D’après le chroniqueur de lutte Fadam 2, plusieurs tentatives de médiation ont été engagées pour apaiser la situation.
Par ailleurs, le lutteur Franc a été aperçu dans les locaux de la Division de la cybercriminalité, probablement pour témoigner son soutien à Niang Xaragne Lo.
