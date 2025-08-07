Remise de drapeau : la ministre des Sports affiche sa confiance envers les « Lions » à l’Afrobasket 2025

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, en route pour l’Afrobasket 2025 prévu en Angola du 12 au 24 août, a reçu ce jeudi le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Transports et des Infrastructures, Yankhoba Diémé. La ministre en charge des Sports a remis le drapeau national au capitaine de l’équipe nationale masculine de basket, Brancou Badio.



Dans son discours, Yankhoba Diémé a exhorté les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Nous vous invitions à faire montre de rigueur et de détermination. Comportez-vous comme de véritables Lions, sortez les griffes, rugissez encore plus fort sur le sol angolais et revenez nous avec le titre », a-t-il lancé.



Prenant la parole à son tour, Khady Diène Gaye a exprimé toute sa confiance en l’équipe.



« Je ne vais vous demander de nous ramener la coupe et je n’ai pas besoin de vous le dire. « Lors du BAL (Basket Africa League) qui s’est tenu à Dakar Arena, le coach avait sollicité que si l’équipe a une excellente préparation rien ne pourra vous empêcher de remporter le trophée continental. Le coach m’a affirmé que les conditions de préparation ont été optimales ».



Les « Lions » reviennent d’un cycle préparation subi en Europe (France, Italie, Espagne) ».



Pour conclure, la ministre a salué les efforts de l’équipe et souligné le rôle stratégique du sport dans la politique nationale de développement : « Le sport est un levier essentiel sur lequel les autorités peuvent s’appuyer pour asseoir une véritable politique de développement ».



Brancou Badji et ses partenaires vont rejoindre, vendredi, Luanda, pour la dernière phase de leur préparation.



Le Sénégal évoluera dans le groupe D, aux côtés de l’Égypte, du Mali et de l’Ouganda.

