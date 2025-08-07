Santé bucco-dentaire au Sénégal : Mercy Ships et l'UCAD inaugurent une clinique et lancent un futur centre de formation

Une étape décisive pour l'avenir de la santé bucco-dentaire au Sénégal a été franchie le week-end dernier. Le Département d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a été le théâtre d'un événement majeur : l'inauguration d'une clinique dentaire de pointe et la pose de la première pierre d'un centre de formation dentaire ambitieux. Ces projets, menés par l'organisation humanitaire Mercy Ships en partenariat étroit avec les autorités sénégalaises, promettent de transformer durablement la formation des praticiens et l'accès des populations à des soins de qualité.



La cérémonie a rassemblé un parterre de personnalités, incluant des représentants du gouvernement, du monde universitaire et des responsables de Mercy Ships, tous unis par une vision commune.



La nouvelle clinique de prothèses dentaires, désormais pleinement opérationnelle, est dotée de dix fauteuils modernes et d'une salle de radiologie. Elle offre un environnement de travail et de soins aux standards internationaux.



Serigne Mbaye, Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, a souligné l'impact stratégique de cette initiative : « Ces deux infrastructures répondent à plusieurs objectifs : renforcer les capacités nationales, améliorer l’accès à des soins bucco-dentaires de qualité, tout en intégrant pleinement la formation initiale à la pratique clinique encadrée ».



Le second projet, encore plus vaste, est la construction d'un centre de formation dentaire qui devrait être achevé d'ici deux ans. Avec ses trente fauteuils dentaires, ce centre a pour vocation de devenir un pôle d'excellence pour la spécialisation des dentistes, non seulement pour le Sénégal mais pour toute la sous-région.



Un partenariat fondé sur des valeurs communes



Ce projet est le fruit d'une collaboration solide entre Mercy Ships, l’UCAD, le Ministère de la Santé et l’Institut d’Odontologie et de Stomatologie (IOS). Le Professeur Bara Ndiaye, Doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie, a salué cette synergie : « Ce jour marque le lancement concret d’une initiative ambitieuse de santé publique, fondée sur les valeurs essentielles de dignité, de solidarité et d’accès équitable aux soins ».



Pour Mercy Ships, cette action s'inscrit dans une démarche à long terme. « Cette collaboration reflète l’engagement de Mercy Ships à renforcer durablement les capacités sanitaires au Sénégal et en Afrique de l’Ouest », a affirmé David Ugai, Directeur de l'organisation en Guinée.



Cette double inauguration marque un tournant, posant les bases pour former une nouvelle génération de professionnels de la santé dentaire et garantir un sourire plus sain pour tous les Sénégalais.



Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui utilise les plus grands navires-hôpitaux civils du monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour offrir des soins chirurgicaux et dentaires gratuits. En plus des soins directs, l'ONG se consacre au renforcement des systèmes de santé locaux par la formation et la rénovation d'infrastructures. Fondée en 1978, Mercy Ships a mené des missions dans 55 pays grâce à l'engagement de milliers de bénévoles venus du monde entier.