Yoff : le sous-préfet des Almadies suspend les « Navétanes » après des troubles à l’ordre public

À la suite des échauffourées survenues lors d’un match, hier, mercredi dans la commune de Yoff, le sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Mouhamadou Lamine Thiam, a pris un arrêté suspendant toutes les activités sportives du championnat populaire, connu sous le nom de « Navétanes », sur toute l'étendue du territoire communal de Yoff.
Cette décision fait suite à des « troubles récurrents à l’ordre public » évoqués par l’autorité administrative.
