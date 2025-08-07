Grand Magal 2025 : Dem Dikk déploie un dispositif spécial pour les pèlerins

À l’occasion du Grand Magal de Touba, prévu ce 13 d’août 2025, la société nationale de transport Dem Dikk met en place un dispositif pour faciliter le déplacement des pèlerins vers la ville religieuse. Le tarif du trajet a été fixé à 4 000 FCFA, avec plusieurs points de départs répartis dans la région de Dakar.D’après les informations de PressAfrik, « les départs sont prévus depuis la gare de Colobane, l’aéroport Léopold Sédar Senghor (Yoff), le stade Ngalandou Diouf (Rufisque), et l’arène nationale (Pikine). Ils auront lieu le dimanche 10 août de 7h à 15h, le lundi 11 août de 6h à 14h et le mardi 12 août de 6h à 14h. »Dem Dikk précise qu’ »aucune réservation ni vente anticipée n’est possible. Les billets seront exclusivement vendus sur place, le jour du départ. » En raison d’un match de football programmé le dimanche au stade Ngalandou Diouf, les départs depuis ce site s’arrêteront à 13h avant de reprendre le lundi.