Installation du nouveau DG de la Police : Ousmane Sy liste ses priorités

L'installation du nouveau Directeur général (Dg) de la Police nationale a eu lieu, ce vendredi, à l'École de police. Ousmane Sy qui désire s'inscrire dans la continuité, a listé ses priorités dont la première es t la sécurité dans toutes ses dimensions.



Il annonce par ailleurs, le renforcement de la lutte contre les menaces cybernétiques, et les répressions.

Dans son discours, le nouveau Directeur dit avoir entendu les récriminations des différentes franges de la population. Et, rassure-t-il, ces préoccupations seront prises en charge. « Nous nous évertuerons à mettre en place des mécanismes susceptibles d'associer les populations à la gestion de leur propre sécurité», avance-t-il.



Le remplaçant de Oumar Maal, de souligner que : « L'accent sera mis sur la formation des différents personnels en contact direct avec les populations».



Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, Il informe que les stratégies innovantes d'occupation du terrain déjà identifiées permettront de mieux orienter leur action vers la satisfaction des besoins en sécurité des concitoyens.



Il entend faire de la Police nationale l'institution de défense et de sécurité la plus prestigieuse au Sénégal.