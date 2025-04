Installation du nouveau sous-préfet à Djibanar : Amadou Goudiaby ému aux larmes, dresse un bilan marquant de son mandat

La commune de Djibanar, située dans le département de Goudomp, région de Sédhiou, a vécu un moment chargé d’émotion lors de la cérémonie officielle d’installation de son nouveau sous-préfet, Moustapha Niang. Ce dernier succède à Amadou Goudiaby, qui a passé le relais dans une ambiance empreinte d’émotion et de gratitude.



Dans son discours, Amadou Goudiaby, visiblement ému, a eu du mal à retenir ses larmes. La voix tremblante, il a déclaré :



« Je rends d’abord grâce au tout-puissant pour m’avoir jusque-là, accordé la vie, la santé et la chance. Je voudrais ensuit M. le Préfet, que vous soyez mon interprète auprès du ministre de l'Intérieur et de sécurité publique, du Premier ministre, du président de la République pour leur dire toute ma gratitude de ma reconnaissance pour leur confiance tout en renouvelé à ma modeste personne jusqu’à mon départ à la retraite… Mes parents représentés ici par mon grand frère Ibou Goudiaby qui voulaient de moi comme officier de l’armée. Malheureusement, je ne l’ai pas été ».



Par ailleurs, Amadou Goudiaby a eu à tirer un bilan sommaire de ce qui a été fait dans la commune de Djibanar durant ses 6 ans de son magistère dans ladite commune.



« Au cours des six années de mon magistère, j'ai réussi à désamorcer de nombreux foyers de tension. Même s’il faut s’attendre à ce que le démon resurgisse. Je veux notamment nommer les litiges fonciers qui opposent les villages de Koussi et de Thily, dans la commune de Mangaroungou. De Koussi au Sénégal et de Sidif Manding en Guinée. Les lotissements de Samine et de Pontodosse. Nous avons également relevé certains de ces défis. Parmi ces défis, la réalisation de la piste Samine-Koungnara-Mangaroungou-Santo et celle de la boucle de la zone B dans le Yarang. La connexion de 39 villages supplémentaires au réseau Senelec », a-t-il rappelé.



D'après lui, le nombre de villages électrifiés est ainsi passé de 16 en 2018 à 55 en 2025. « Il ne faut pas non plus oublier les 9 villages en cours d’électrification et le quartier de Samine Santo récemment connecté au réseau de Senelec grâce aux efforts de la municipalité. Citons également la construction des centrales solaires de Djidadji et de Mandina Balante, la réouverture de plusieurs postes militaires, le bon maillage sécuritaire, l’accompagnement des populations déplacées et la restitution de bétails volés ».



Malgré tous ces efforts, poursuit-il, les défis restent à relever, notamment la « lutte contre le vol de bétail et l’occupation illégale des zones du domaine national classé appartenant à la Guinée-Bissau. Il faut également mentionner la construction de la corniche sud, le maillage hydraulique, ainsi que la construction des postes de santé et de Kaour. L’électrification des villages de Mangaroungou Santo, Limane, Djimassar et Fassane, l’achèvement du forage de Kouniara, l’achèvement de l’électrification des villages de Claunia, Bafata et Adéane Nding et celui du forage de Kouniara ».