Institut national de pédologie : les travailleurs réclament le départ «immédiat et sans condition» du Directeur

Les travailleurs de l’Institut National de Pédologie du ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural lancent leur cris du cœur.



« Nous voulions ce décret. Vous l’aviez signé pour ces travailleurs, pour améliorer leur condition de travail. La commission a demandé la suspension des travaux le temps que ces agents régularisent leurs dossiers, à notre grande surprise ça n’a pas été respecté. Donc la Direction générale s’est enfermée pour appliquer ce règlement », a déclaré Waly Ngor Sarr secrétaire général du syndicat.



Le personnel dénonce le népotisme prôné par le Direction général Mamadou Amadou Sow et par ricocher, fustige ‘’le népotisme’’ une tentative de liquidation des agents de l’INP. « Celle-là, ou celui-là est proche de moi, il est en haut, les autres, je les mets en bas. Ce qui est inadmissible. Autres aspect son excellence, au moment où le personnel demande l’application transparente, ce qui nous parvient, c’est quoi, une intimidation à travers des demandes d’explication, des convocations à la gendarmerie pour le secrétaire général adjoint du syndicat.



Waly Ngor Sarr et Cie exigent un reversement et reclassement sans condition des agents de l’INP et menacent de dérouler leur plan d’action. Ils demandent au Dg de l’INP de démissionner s’il ne peut plus faire le travail et de céder la place aux dirigeants plus qualifié de faire rayonner l’INP, livre Walf.