Institutions : le PDS exige un référendum sur la révision constitutionnelle

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) réclame la tenue d'un référendum face au projet de révision constitutionnelle porté par le groupe parlementaire Pastef. Dans un communiqué publié ce samedi 27 juin 2026 à Dakar par son porte-parole, la formation politique libérale s'oppose fermement à toute modification de la Loi fondamentale par la voie parlementaire. Selon l'organisation, le recours au référendum demeure « la voie la plus légitime, la plus démocratique et la plus conforme à la souveraineté populaire » pour des réformes d’une telle envergure.



Le parti rappelle la tradition républicaine du Sénégal, fondée sur la concertation et le consensus. Le PDS rejette ainsi la méthode actuelle de la majorité. « Le PDS condamne toute tentative de réformer la Constitution dans la précipitation ou sous l’effet de considérations politiques conjoncturelles », martèle le communiqué de la formation politique. Le document précise également que « l’organisation des pouvoirs publics ne peut être remodelée au gré des intérêts du moment » et doit rester au-dessus des rapports de force.



Pour légitimer sa position, le parti de l'opposition invoque son propre bilan historique sous la présidence de son secrétaire général national. « Le Parti démocratique sénégalais reste fidèle à l’esprit qui a présidé à l’adoption de la Constitution de 2001 sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade », souligne le texte du porte-parole, rappelant que c'est le peuple souverain qui avait alors validé ce texte. Le communiqué se conclut par un appel à la mobilisation des forces vives de la Nation pour défendre l'État de droit.