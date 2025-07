Insultes contre les guides religieux sur les réseaux sociaux : l'étudiante Ndèye Dione cueillie par la police à Guédiawaye

La Sûreté urbaine a interpellé Ndeye Ndakata Dione, une étudiante de 28 ans, suite à deux plaintes déposées par des fils de chefs religieux et le collectif des disciples des confréries musulmanes du Sénégal. Dans un post sur Facebook, la police nationale informe que la mise en cause est accusée de "diffamation, incitation à la haine, diffusion de fausses nouvelles et injures publiques à l’encontre de figures religieuses sénégalaises sur TikTok, YouTube et Instagram".



Les déclarations qu'elle a tenu, qualifiées de « contraires à l’éthique et nuisibles à la cohésion sociale », auraient notamment visé Baye Niass lors d’un live TikTok, provoquant l’indignation des fidèles.



El Hadji Fallou Mbengue, représentant le collectif des confréries, a corroboré ces accusations, soulignant que la jeune femme s’en serait également prise à Cheikh Ahmed Tidiane.



Les plaignants ont rappelé l’importance des croyances religieuses dans la société sénégalaise, insistant sur leur devoir de « défendre la dignité des guides contre les attaques susceptibles de générer des tensions sociales ».



Convoquée une première fois sans se présenter, Ndeye Ndakata Dione a finalement été interpellée à son domicile de Guédiawaye , dans la banlieue dakaroise. Lors de son audition, elle a reconnu les faits, précisant que les publications incriminées dataient de plus d’un an. Elle a également exprimé des regrets, affirmant avoir présenté des excuses aux disciples concernés pour ses « erreurs ».



Une enquête est en cours.