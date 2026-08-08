Nigeria: le vrai-faux Conseil présidentiel des investissements étrangers a pu agir grâce à des défaillances et collusions, selon un rapport

Au Nigeria, on en sait un peu plus sur le Conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers (PFIPC), cette fameuse fausse agence étatique créée frauduleusement par Adeniyi Adeyemi Matthew. Selon les premiers éléments de l’enquête, commanditée par le président Bola Ahmed Tinubu à l’agence anti-corruption, ses agissements ont été en partie permis par de multiples défaillances institutionnelles.

RFI

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