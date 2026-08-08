Nigeria: le vrai-faux Conseil présidentiel des investissements étrangers a pu agir grâce à des défaillances et collusions, selon un rapport

Après plusieurs semaines d’investigations, le président de l’agence anti-corruption Musa Adamu Aliyu conclut que « Prince Adeniyi Adeyemi Matthew n'a jamais été nommé par le gouvernement fédéral ou une autorité gouvernementale ».
Un budget de fonctionnement de 800 000 euros avait été alloué pour cette agence dans la loi de finance de 2026. Mais selon la même source, aucun fonds ne lui a été effectivement versé, écartant ainsi toute faille de la présidence ou de la banque centrale.
Les enquêteurs ont aussi découvert l’existence de deux autres agences fictives, montées à l’aide de documents falsifiés, tout comme les comptes en banque qui y sont rattachés.
Le rapport reconnaît que ces activités illégales ont été permises par une série de défaillances de départements et de ministères, mais aussi par la collusion de certains fonctionnaires. Selon les préconisations de l’agence anti-corruption, ces agents doivent être sanctionnés et des réformes administratives profondes engagées pour éviter que cela ne se reproduise.
Les recherches autour de cette affaire doivent se poursuivre les prochaines semaines. Musa Adamu Aliyu a tout de même recommandé que Prince Adeniyi Adeyemi, arrêté mi-juillet sur ordre de la Haute Cour fédérale d’Abuja, fasse l’objet de poursuites judiciaires.
Un budget de fonctionnement de 800 000 euros avait été alloué pour cette agence dans la loi de finance de 2026. Mais selon la même source, aucun fonds ne lui a été effectivement versé, écartant ainsi toute faille de la présidence ou de la banque centrale.
Les enquêteurs ont aussi découvert l’existence de deux autres agences fictives, montées à l’aide de documents falsifiés, tout comme les comptes en banque qui y sont rattachés.
Le rapport reconnaît que ces activités illégales ont été permises par une série de défaillances de départements et de ministères, mais aussi par la collusion de certains fonctionnaires. Selon les préconisations de l’agence anti-corruption, ces agents doivent être sanctionnés et des réformes administratives profondes engagées pour éviter que cela ne se reproduise.
Les recherches autour de cette affaire doivent se poursuivre les prochaines semaines. Musa Adamu Aliyu a tout de même recommandé que Prince Adeniyi Adeyemi, arrêté mi-juillet sur ordre de la Haute Cour fédérale d’Abuja, fasse l’objet de poursuites judiciaires.
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