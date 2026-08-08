Les grandes manœuvres de Mourinho au Real Madrid, une pépite du Barça en partance vers l’Arabie saoudite

Le cadre très strict imposé par Mourinho au Real Madrid, une jeune star du Barça poussée vers la sortie, les confidences de Matheus Nunes, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Les nouvelles règles de Mourinho

José Mourinho a instauré un cadre beaucoup plus strict au Real Madrid pour contrôler le quotidien des joueurs. Les menus sont désormais fixés par le nutritionniste, tandis que les retards entraînent une séance individuelle en salle, sans amende financière. Les joueurs doivent arriver à Valdebebas une heure avant l’entraînement, sans exception liée à leur statut. Les blessés doivent effectuer leur récupération au centre d’entraînement, le matin et l’après-midi, sous la supervision du club et non avec des staffs médicaux personnels. Mourinho impose aussi des repas collectifs afin de renforcer la cohésion et l’unité du vestiaire.



Marc Casado vers l’Arabie Saoudite ?



Marc Casadó pourrait quitter le FC Barcelone, l’arrivée probable de Rodri réduisant fortement ses chances d’obtenir du temps de jeu. Selon Sport, le Barça souhaite vendre le jeune milieu autour de 40 millions d’euros afin de financer l’arrivée de Rodri et faciliter les inscriptions. Al-Hilal et Al-Ahli sont les deux clubs saoudiens les plus intéressés, avec un avantage pour Al-Hilal. Jorge Mendes travaille sur le dossier, qui pourrait être lié aux négociations entre le Barça et Al-Hilal pour João Cancelo. Casadó était d’abord réticent à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite, mais l’opération pourrait devenir intéressante financièrement pour lui et le club catalan.



Le départ de Guardiola a fait mal à Manchester City



Matheus Nunes est revenu avec émotion sur l’annonce du départ de Pep Guardiola, qui a fait pleurer une grande partie du vestiaire de Manchester City. Le Portugais explique aussi comment il a progressivement accepté sa reconversion au poste d’arrière droit, malgré ses réticences initiales. Les encouragements de Bernardo Silva, de Rúben Dias et la confiance de Guardiola l’ont aidé à changer d’état d’esprit. Il est désormais considéré comme un titulaire potentiel à ce poste sous les ordres d’Enzo Maresca et a performé la saison passée. Il évoque enfin un été marqué par plusieurs départs importants, notamment ceux de Guardiola, qui a chamboulé tout le club, de John Stones et de Bernardo Silva.