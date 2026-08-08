Enseignement supérieur : l'UCAD affiche 91,8 % de taux global d’inscription aux CCI-2026

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a enregistré un taux de réussite global de 91,8% aux Comités consultatifs interafricains (CCI) de l'année 2026. Sur les 170 candidatures soumises pour l'inscription sur les listes d'aptitude aux différents grades de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 156 ont été retenues, selon un document rendu public par l'institution.



En comparaison avec l’année 2025, l’UCAD note une légère baisse du nombre d’inscrits passant de 96,2% (2025) à 91,8% en 2026. Toutefois, le nombre de candidatures présentées est passé de 106 en 2025 à 170 en 2026, soit une augmentation de 60,4%.



D’après le document, le taux d’inscription est de 93,75% pour le grade de Professeur titulaire, 100% pour les grades de Maître de recherche et chargé de recherche. Le taux le plus faible est noté pour le grade de Maître de conférences avec 88,09%.



Malgré la légère baisse constatée cette année par rapport à 2025, 91.8% d’inscrits reste le 3e meilleur résultat enregistré par l’UCAD sur presqu’une décennie (2017-2026).