Intégration des cadis dans les tribunaux : Vers un recensement et un recrutement officiel par le ministère de la Justice

Selon un communiqué, la délégation a salué les qualités humaines du ministre et son engagement en faveur des plus vulnérables, avant de présenter le CUDIS, créé en 2016 pour réunir les différentes familles religieuses autour des grandes questions nationales.

Les échanges ont porté notamment sur le Code de la famille, la place des cadis dans les juridictions, la promotion des langues nationales dans la justice et la nécessité d’un dialogue régulier avec le ministère.

Le CUDIS a également alerté sur les « dérives constatées sur les réseaux sociaux et présenté ses initiatives en faveur du vivre-ensemble», notamment ses programmes de formation destinés aux enfants talibés, dont plus de 250 en ont déjà bénéficié.

En réponse, le Garde des Sceaux a rappelé que « la justice est l’affaire de tous » et salué le rôle du CUDIS dans plusieurs moments importants de la vie nationale. Il a insisté sur le vivre-ensemble, présenté comme « un marqueur essentiel » du Sénégal, et dénoncé les attaques intra-religieuses sur les réseaux sociaux.

Le ministre a annoncé une circulaire de politique pénale générale traduisant une volonté de fermeté face à ces dérives, tout en appelant le CUDIS à poursuivre son travail de sensibilisation.

Sur le Code de la famille, il a souligné la complexité des questions soulevées et la nécessité de rechercher des « compromis dynamiques » avec les différentes parties prenantes. Concernant les cadis, il a indiqué avoir saisi les autorités judiciaires compétentes pour leur recensement, en vue du renforcement de leurs capacités et, le cas échéant, de leur recrutement.

L’audience s’est achevée sur la volonté commune de poursuivre le dialogue et la collaboration autour des enjeux liés à la justice, à la démocratie et au vivre-ensemble.

Le bureau du Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (CUDIS) a été reçu, ce mardi 15 septembre 2026, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr. La délégation était conduite par Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis, président du CUDIS, accompagné notamment de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine, vice-président, du Dr Cheikh Gueye, secrétaire général, ainsi que de Sokhna Abibatou Lo et Cheikh Chérif Mballo.