Des avions de chasse de l’Otan abattent un drone volant au-dessus de la Lituanie

« Un drone qui a violé l'espace aérien de la Lituanie cette nuit a été rapidement abattu par des chasseurs de l'Otan, a écrit Gitanas Nauseda sur les réseaux sociaux, sans préciser à quel pays appartenait ce drone. Alors que la Russie intensifie son agression contre l'Ukraine, une telle préparation est vitale pour notre région. Avec nos alliés de l'Otan, la Lituanie défendra son espace aérien. »



Selon la radio nationale lituanienne LRT, qui cite des données préliminaires du Centre national de gestion des crises (NKVC), le drone est venu de la Biélorussie voisine et se dirigeait vers l'ouest. Il est tombé dans une zone rurale près du lac de Kaunas, dans le centre du pays.



« Nos remerciements les plus sincères à nos alliés, dont la présence contribue à protéger notre ciel et à renforcer notre sécurité », a écrit pour sa part, également sur les réseaux, le ministre lituanien des Affaires étrangères Kestutis Budrys. Selon lui, « l'Otan reste vigilante, engagée et prête ».



Par ailleurs, l'état-major de l'armée polonaise a annoncé dans la nuit de lundi 14 à mardi 15 septembre avoir lancé des « opérations militaires aériennes » au-dessus du pays en raison de frappes menées par des drones russes contre l'Ukraine voisine.



La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ex-républiques soviétiques partageant une frontière avec la Russie, enregistrent régulièrement des intrusions de drones sur leurs territoires.

Le 19 mai, un chasseur de l'Otan avait abattu au-dessus de l'Estonie un drone ukrainien, première interception d'un drone étranger dans le ciel d'un État balte par la police de l'air de l'Otan depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.



Moscou fait dévier des drones ukrainiens vers les voisins européens

Selon les Européens, la Russie fait dévier délibérément de leur trajectoire des drones ukrainiens destinés à frapper des installations industrielles et des terminaux pétroliers dans la région de Saint-Pétersbourg, située sur le golfe de Finlande.



Début juillet, le président lituanien avait déclaré souhaiter que son pays participe à la dissuasion nucléaire occidentale face à Moscou. Le pays a depuis entrepris de lever l'interdiction constitutionnelle de stocker des armes atomiques sur son sol.



« Si des armements nucléaires sont déployés sur le territoire (lituanien) et sont braqués sur nous, alors, par conséquence, le territoire de ce pays sera également dans le viseur de nos armes nucléaires », a rétorqué le 11 septembre dernier le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.