Kounkané : près de 600 000 sachets en plastique et 30 coupons de tissu « Lépi » saisis à la frontière

Dans la région de Kolda, le Commissariat spécial de Kounkané, relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a réalisé une importante saisie de marchandises introduites frauduleusement depuis la République de Guinée. Les policiers ont intercepté près de 600 000 sachets en plastique ainsi que 30 coupons de tissu traditionnel « Lépi », lors d’une opération de contrôle au poste avancé de Kalifourou, à la frontière guinéenne.





Les faits se sont produits le 31 août 2026, vers 19 heures. Dans le cadre des opérations de sécurisation et de surveillance des frontières, les éléments du Commissariat spécial de Kounkané, déployés à Kalifourou, ont intercepté une cargaison en provenance de Labé et destinée au Sénégal.





La fouille rigoureuse du véhicule a permis de découvrir 599 600 sachets en plastique, dont la valeur marchande est estimée à 25 millions de francs guinéens, ainsi que les 30 coupons de tissu « Lépi ».





Selon les premiers éléments de l’enquête, la marchandise était destinée à être écoulée sur le marché noir sénégalais, notamment dans la zone de Linkéring, dans le département de Vélingara. Elle appartiendrait à une femme et était transportée à bord d’un véhicule de marque Renault Nevada de couleur blanche.





À la suite de cette interception, la cargaison et le véhicule utilisé ont été provisoirement immobilisés et consignés au poste avancé de Kalifourou. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de fraude et d’identifier l'ensemble des responsabilités.





Les investigations se poursuivent sous la supervision des services compétents de la Police aux Frontières

