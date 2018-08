Inter de Milan : Diao Bladé pourra t-il égaler le niveau de Sadio ?

Sous le maillot biancoceleste, Keita Baldé avait notamment inscrit 16 buts en 31 matchs de championnat lors de la saison 2016-2017, avant un conflit sur son contrat et son départ pour Monaco à l’été 2017. Avec Monaco, le Sénégalais, né en Espagne, a marqué 8 buts en 33 matches toutes compétitions confondues et délivré 11 passes décisives.

Cette saison, il jouera en Serie A pour se relancer. Mais la question qu’on devrait se poser est si Diao Balde Keita pourra égaler le niveau de Sadio Mané en Premier League avec Liverpool. Diao va t-il relancer sa carrière ? S’intteroge « Wiwsport ».

Il va vers un championnat plus élevé que la Ligue 1 française. Passé par la Lazio, Diao Balde Keita a déjà une idée de l’exigence du championnat italien et du public intériste. Le clasico Inter vs Milan, qui fait partie des 5 matchs les plus suivis en Europe, Diao devrait s’illustrer et être décisif dans ces genres de rencontre.